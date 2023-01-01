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Dell XPS 17 9720 (2022) против Asus TUF Dash F15 (2022)

63 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
60 из 100
Asus TUF Dash F15 (2022)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Asus TUF Dash F15 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Asus TUF Dash F15 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12559 vs 9818 баллов
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2 и 2.21 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
TUF Dash F15 (2022)

Корпус

Вес 2.21 кг 2 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 354 x 251 x 20.7 мм
Площадь 929 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~75.5%
Боковые рамки 4.1 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.9 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика 35 мс 4 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит
TUF Dash F15 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 100 / 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов 477 / 599 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1635 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс
TUF Dash F15 (2022) +9%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 79.8 дБ 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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