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Dell XPS 17 9720 (2022) против Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)

65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
61 из 100
Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (929 и 1021 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15075 vs 12559 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
Zenbook Pro 17 (UM6702)

Корпус

Вес 2.21 кг 2.29 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 395 x 258.6 x 18.9 мм
Площадь 929 см2 1021 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~80.8%
Боковые рамки 4.1 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022) +25%
500 нит
Zenbook Pro 17 (UM6702)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 130 Вт 90 / 150 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс
Zenbook Pro 17 (UM6702) +5%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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