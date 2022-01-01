Dell XPS 17 9720 (2022) против Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 177-241% больше FPS в играх
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (97 и 67 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12559 vs 9379 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
- Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1 и 2.21 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 92% более четкий дисплей – 255 против 133 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (625 и 929 см2)
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|1 кг
|Размеры
|374.4 x 248 x 19.5 мм
|296.7 x 210.5 x 14.9 мм
|Площадь
|929 см2
|625 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~82.1%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|5.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый, Синий, Зеленый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|47.9 дБ
|41.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1650:1
|16800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|97.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.8%
|Время отклика
|35 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:05 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|508 граммов
|222 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 17 9720 (2022) +19%
1659
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9720 (2022) +46%
10526
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 17 9720 (2022) +22%
1739
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 17 9720 (2022) +34%
12559
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|1.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|16
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022) +321%
6.14 терафлопс
1.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W, 2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|76.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.4 мм
|Размер
|14.9 x 8.9 см
|12.9 x 7.4 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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