Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Батарея 97 Вт*ч - 53 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 4911 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (97 и 53 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 85% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 270 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.9 и 2.17 кг)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (849 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1.9 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм Площадь 929 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~79% Боковые рамки 4.1 мм 5.4 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 97% Охват Adobe RGB - 62.9% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) +85% 500 нит Inspiron 15 7506 (2-in-1) 270 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 53 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15.2 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 294 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 60 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1650 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 24 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) +142% 6.14 терафлопс Inspiron 15 7506 (2-in-1) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4267 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 81.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.