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Dell XPS 17 9720 (2022) против Vostro 5620

65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
47 из 100
Dell Vostro 5620
Dell XPS 17 9720 (2022)
Dell Vostro 5620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Vostro 5620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (97 и 54 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 5620
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.91 и 2.17 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
Vostro 5620

Корпус

Вес 2.17 кг 1.91 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
Площадь 929 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~82.6%
Боковые рамки 4.1 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022) +100%
500 нит
Vostro 5620
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022) +335%
6.14 терафлопс
Vostro 5620
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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