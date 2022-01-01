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Dell XPS 17 9720 (2022) против XPS 13 Plus 9320

65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell XPS 17 9720 (2022)
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (97 и 55 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.23 и 2.17 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (588 и 929 см2)
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 169 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 2.17 кг 1.23 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 929 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~88.6%
Боковые рамки 4.1 мм 3.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 2000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022)
500 нит
XPS 13 Plus 9320
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 130 Вт 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022) +335%
6.14 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC1319D
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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