Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Apple M2 Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 79-107% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 79-107% больше FPS в играх Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 8348 баллов

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 8348 баллов Комплектуется на 38.8 Вт*ч большей батареей (97 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 38.8 Вт*ч большей батареей (97 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.4 и 2.31 кг)

Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.4 и 2.31 кг) Имеет на 71% более четкий дисплей – 227 против 133 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 71% более четкий дисплей – 227 против 133 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.4 кг Размеры 374.45 x 248.05 x 19.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 929 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.2% ~79.4% Боковые рамки 4.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9730 (2023) 500 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 505 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 60 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU XPS 17 9730 (2023) +143% 7.3 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 14.9 x 8.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.