Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 6262 баллов

На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14692 vs 6262 баллов Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (97 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (97 и 83 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.83 и 2.31 кг)

Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.83 и 2.31 кг) Имеет на 66% более четкий дисплей – 221 против 133 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 221 против 133 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (841 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.83 кг Размеры 374.45 x 248.05 x 19.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 929 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.2% ~81.8% Боковые рамки 4.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 17 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1333:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 86.6% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9730 (2023) 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 505 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Intel UHD Graphics 630 TGP 60 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 14 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1000 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 192 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU XPS 17 9730 (2023) +1821% 7.3 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2400 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 0.7 мм Тачпад Размер 14.9 x 8.9 см 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.