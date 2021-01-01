Eluktronics MECH 15 G3 против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2.1 и 3 кг)
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (94 и 90 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (916 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
- На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14268 vs 12389 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|3 кг
|Размеры
|359.6 x 254.7 x 23.8 мм
|395 x 282 x 23.4 мм
|Площадь
|916 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~74.1%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|52.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|188 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|77%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1446
1565
Geekbench 5 (многоядерный)
7509
8668
Cinebench R23 (одноядерный)
1449
1530
Cinebench R23 (многоядерный)
12389
14268
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|145 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|AMD Switchable Graphics
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|2321 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|2581 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|89 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.1
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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