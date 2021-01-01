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Eluktronics MECH 15 G3 против Asus ROG Zephyrus M16

74 из 100
Eluktronics MECH 15 G3
VS
72 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Eluktronics MECH 15 G3
Asus ROG Zephyrus M16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Eluktronics MECH 15 G3 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (94 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MECH 15 G3
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.1 кг 1.9 кг
Размеры 359.6 x 254.7 x 23.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 916 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~86%
Боковые рамки 7.1 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.7 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77% 75.3%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость
MECH 15 G3
350 нит
ROG Zephyrus M16 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 140 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 550 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
MECH 15 G3 +4%
12389
ROG Zephyrus M16
11968

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1310 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1598 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MECH 15 G3 +113%
17.5 терафлопс
ROG Zephyrus M16
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 89 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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