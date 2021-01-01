Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея 94 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3 Легче – весит на 320 граммов меньше (2.1 и 2.42 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх

Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (94 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.42 кг Размеры 359.6 x 254.7 x 23.8 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм Площадь 916 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~69.1% Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.7 дБ 50 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1219:1 Цветовой охват sRGB 100% 99% Охват Adobe RGB 77% 76% Время отклика 7 мс 9 мс Максимальная яркость MECH 15 G3 +17% 350 нит Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) 300 нит

Батарея Ёмкость 94 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 780 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1695 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MECH 15 G3 +101% 17.5 терафлопс Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 89 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.