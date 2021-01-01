Eluktronics MECH 15 G3 против Dell Alienware x15 R1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
91
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
92
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
66
Оценка NanoReview
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.1 и 2.27 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (94 и 87 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (916 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.27 кг
|Размеры
|359.6 x 254.7 x 23.8 мм
|359.7 x 277.2 x 16.3 мм
|Площадь
|916 см2
|997 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~67.3%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|52.7 дБ
|53.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|188 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|77%
|-
|Время отклика
|7 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|711 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1446
Alienware x15 R1 +8%
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
7509
Alienware x15 R1 +10%
8242
Cinebench R23 (одноядерный)
1449
Alienware x15 R1 +6%
1530
Cinebench R23 (многоядерный)
MECH 15 G3 +2%
12389
12141
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|90 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|1163 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|1530 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|11.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|89 дБ
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 6.8 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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