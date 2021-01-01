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Eluktronics Prometheus XVI (2021) против Acer Nitro 5 AN517-54

74 из 100
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
VS
58 из 100
Acer Nitro 5 AN517-54
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Acer Nitro 5 AN517-54
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Eluktronics Prometheus XVI (2021) и Acer Nitro 5 AN517-54 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12735 vs 5534 баллов
  • Комплектуется на 6.8 Вт*ч большей батареей (64.3 и 57.5 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1028 и 1128 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (2.2 и 2.54 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prometheus XVI (2021)
vs
Nitro 5 AN517-54

Корпус

Вес 2.54 кг 2.2 кг
Размеры 359.9 x 285.7 x 27.1 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм
Площадь 1028 см2 1128 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.1%
Боковые рамки 7.6 мм 10.4 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1243:1
Цветовой охват sRGB 94% 55%
Охват Adobe RGB 74% 37.9%
Охват DCI-P3 74% 36.7%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость
Prometheus XVI (2021) +67%
500 нит
Nitro 5 AN517-54
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 135 / 180 Вт
Вес зарядного устройства 891 грамм 387 / 580 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prometheus XVI (2021) +332%
13.8 терафлопс
Nitro 5 AN517-54
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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