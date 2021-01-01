Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.4 и 2.54 кг)

Комплектуется на 25.7 Вт*ч большей батареей (90 и 64.3 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 12735 баллов

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (922 и 1028 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.54 кг 2.4 кг Размеры 359.9 x 285.7 x 27.1 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 1028 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.8% Боковые рамки 7.6 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 300 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 94% 100% Охват Adobe RGB 74% - Охват DCI-P3 74% - Максимальная яркость Prometheus XVI (2021) +67% 500 нит ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 64.3 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 891 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 130 Вт 115-150 Вт Nvidia Optimus - AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1504 МГц 2321 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 2581 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Prometheus XVI (2021) 13.8 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +19% 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.