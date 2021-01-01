Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея 64.3 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021) Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (64.3 и 56 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.42 и 2.54 кг)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.54 кг 2.42 кг Размеры 359.9 x 285.7 x 27.1 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм Площадь 1028 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~69.1% Боковые рамки 7.6 мм 5.4 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1219:1 Цветовой охват sRGB 94% 99% Охват Adobe RGB 74% 76% Охват DCI-P3 74% - Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Prometheus XVI (2021) +67% 500 нит Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) 300 нит

Батарея Ёмкость 64.3 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 891 грамм 780 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 130 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1695 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Prometheus XVI (2021) +59% 13.8 терафлопс Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.