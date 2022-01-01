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Eluktronics Prometheus XVII (2021) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

61 из 100
Eluktronics Prometheus XVII (2021)
VS
65 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Eluktronics Prometheus XVII (2021)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Eluktronics Prometheus XVII (2021) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVII (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11884 vs 10710 баллов
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.9 и 2.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (863 и 1020 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prometheus XVII (2021)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.65 кг 1.9 кг
Размеры 392.6 x 259.8 x 24.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 1020 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~77.8%
Боковые рамки 4.8 мм 4.8 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55.9 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99% 62.3%
Охват Adobe RGB 65.9% 47.3%
Охват DCI-P3 69.7% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 873 грамма 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1598 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Prometheus XVII (2021) +68%
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC289
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x4W 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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