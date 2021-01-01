Eluktronics Prometheus XVII (2021) против Asus ROG Zephyrus M16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVII (2021)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 170 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
- Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.9 и 2.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (863 и 1020 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.65 кг
|1.9 кг
|Размеры
|392.6 x 259.8 x 24.9 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|1020 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~86%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|55.9 дБ
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|99%
|100%
|Охват Adobe RGB
|65.9%
|75.3%
|Охват DCI-P3
|69.7%
|-
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|140 / 240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|873 грамма
|550 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Zephyrus M16 +24%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Zephyrus M16 +12%
8121
Cinebench R23 (одноядерный)
ROG Zephyrus M16 +12%
1476
Cinebench R23 (многоядерный)
11884
ROG Zephyrus M16 +1%
11968
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|60-75 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1598 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|8.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|2x2W, 2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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