Главная > Сравнение ноутбуков > Laptop 16 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Framework Laptop 16 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

75 из 100
Framework Laptop 16
VS
70 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Framework Laptop 16
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Framework Laptop 16 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 11813 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (100 и 85 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (882 и 1035 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 16
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.1 кг
Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 1035 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.7% ~86.2%
Боковые рамки 6 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2021)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~2% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика 9 мс 67 мс
Максимальная яркость
Laptop 16
500 нит
MacBook Pro 16 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа
Мощность зарядки 180 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц -
Ядер 8 10 (8P + 2E)
Потоков 16 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 780M Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 16 +17%
14222
MacBook Pro 16 (2021)
12116
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 16 +50%
17720
MacBook Pro 16 (2021)
11813
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 2500 МГц 1296 МГц
FLOPS 20.4 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~18 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64
Производительность GPU
Laptop 16 +292%
20.4 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1318 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Apple MacBook Pro 16 (2023) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
3. Apple MacBook Air 15 (M2) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. Apple MacBook Pro 15 (2019) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
5. HP ZBook Fury 16 G9 vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
6. Dell XPS 15 9530 (2023) vs Framework Laptop 16
7. Apple MacBook Pro 16 (2023) vs Framework Laptop 16
8. Framework Laptop 13 vs Framework Laptop 16
9. Dell XPS 17 9730 (2023) vs Framework Laptop 16
10. Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) vs Framework Laptop 16
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и Framework Laptop 16 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры