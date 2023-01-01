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Framework Laptop 16 против Dell XPS 17 9730 (2023)

75 из 100
Framework Laptop 16
VS
64 из 100
Dell XPS 17 9730 (2023)
Framework Laptop 16
Dell XPS 17 9730 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика Radeon RX 7700S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Framework Laptop 16 и Dell XPS 17 9730 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 14481 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023)
  • Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (97 и 85 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (929 и 1035 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 16
vs
XPS 17 9730 (2023)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.31 кг
Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм
Площадь 1035 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.7% ~90.2%
Боковые рамки 6 мм 4.1 мм
Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Черный, Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
XPS 17 9730 (2023)
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
Laptop 16
500 нит
XPS 17 9730 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа
Мощность зарядки 180 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 505 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 16 +26%
14222
XPS 17 9730 (2023)
11307
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 16
1721
XPS 17 9730 (2023) +10%
1885
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 16 +22%
17720
XPS 17 9730 (2023)
14481
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2500 МГц -
FLOPS 20.4 терафлопс 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~18 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 128 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
Laptop 16 +176%
20.4 терафлопс
XPS 17 9730 (2023)
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1318 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 87.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см 14.9 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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