Framework Laptop 16 против Dell XPS 17 9730 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
79
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
88
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
66
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
62
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
98
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Framework Laptop 16
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх
- Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)
- На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 14481 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023)
- Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (97 и 85 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (929 и 1035 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.31 кг
|Размеры
|356.58 x 290.2 x 17.95 мм
|374.45 x 248.05 x 19.5 мм
|Площадь
|1035 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.7%
|~90.2%
|Боковые рамки
|6 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|FreeSync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
XPS 17 9730 (2023)
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
|Контрастность
|1500:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|9 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|180 Вт
|130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|505 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 16 +8%
1940
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 16 +26%
14222
11307
Cinebench R23 (одноядерный)
1721
XPS 17 9730 (2023) +10%
1885
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 16 +22%
17720
14481
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2500 МГц
|-
|FLOPS
|20.4 терафлопс
|7.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~18 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1318
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|87.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.3 мм
|Размер
|12.2 x 7.6 см
|14.9 x 8.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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