Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Radeon RX 7700S 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Framework Laptop 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (2.1 и 2.31 кг) На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 14481 баллов

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 14481 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (97 и 85 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (97 и 85 Вт*ч) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (929 и 1035 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.31 кг Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм Площадь 1035 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.7% ~90.2% Боковые рамки 6 мм 4.1 мм Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Черный, Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана XPS 17 9730 (2023) 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 Laptop 16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 9 мс - Максимальная яркость Laptop 16 500 нит XPS 17 9730 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 85 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 505 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 7700S 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 100 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 2500 МГц - FLOPS 20.4 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~18 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 128 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU Laptop 16 +176% 20.4 терафлопс XPS 17 9730 (2023) 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1318 Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер 12.2 x 7.6 см 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.