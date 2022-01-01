Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против Acer Nitro 5 (AN515-55)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 92-126% больше FPS в играх
- На 168% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13069 vs 4875 баллов
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.2 и 2.3 кг)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
- Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (57.5 и 48.9 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|2.3 кг
|Размеры
|361 x 258 x 29 мм
|363.4 x 255 x 23.9 мм
|Площадь
|931 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.1%
|~72.4%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|120°
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|55 дБ
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|838:1
|1371:1
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|65%
|Охват Adobe RGB
|70.8%
|44%
|Охват DCI-P3
|69.6%
|42.5%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|690 граммов
|498 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
A5 (AMD 5000 Series) +32%
1515
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
A5 (AMD 5000 Series) +92%
7647
3974
Cinebench R23 (одноядерный)
A5 (AMD 5000 Series) +32%
1503
1137
Cinebench R23 (многоядерный)
A5 (AMD 5000 Series) +168%
13069
4875
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80-115 Вт
|0 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1387 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1702 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|13.1 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1536
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC293
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|86 дБ
|76 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.0 x 6.3 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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