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Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против Acer Nitro 5 (AN515-55)

62 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
VS
52 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
Acer Nitro 5 (AN515-55)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) и Acer Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 92-126% больше FPS в играх
  • На 168% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13069 vs 4875 баллов
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.2 и 2.3 кг)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (57.5 и 48.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
A5 (AMD 5000 Series)
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.3 кг
Размеры 361 x 258 x 29 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 931 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~72.4%
Боковые рамки 7.8 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 838:1 1371:1
Цветовой охват sRGB 98.6% 65%
Охват Adobe RGB 70.8% 44%
Охват DCI-P3 69.6% 42.5%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов 498 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80-115 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1387 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1590 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 120 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
A5 (AMD 5000 Series) +168%
13.1 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC293 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.0 x 6.3 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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