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Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

68 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
VS
70 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • На 169% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13069 vs 4864 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.9 и 2.2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 41.1 Вт*ч большей батареей (90 и 48.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 931 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
A5 (AMD 5000 Series)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.2 кг 1.9 кг
Ширина 361 мм 355 мм
Высота 258 мм 243 мм
Толщина 29 мм 19.9 мм
Площадь 931 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~77.8%
Боковые рамки 7.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1101:2 1000:1
Цветовой охват sRGB 94.7% 100%
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 68.3% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80-95 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1567 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
A5 (AMD 5000 Series)
10.8 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +11%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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