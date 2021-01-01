Главная > Сравнение ноутбуков > A5 (AMD 5000 Series) или G15 5515 (Ryzen Edition) – что лучше выбрать?

Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)

68 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
VS
67 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (2.2 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13069 vs 10559 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Комплектуется на 37.1 Вт*ч большей батареей (86 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
A5 (AMD 5000 Series)
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.81 кг
Ширина 361 мм 357.2 мм
Высота 258 мм 272.1 мм
Толщина 29 мм 24.9 мм
Площадь 931 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~69%
Боковые рамки 7.8 мм 5.9 мм
Цвета Черный Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1101:2 600:1
Цветовой охват sRGB 94.7% -
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 68.3% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
A5 (AMD 5000 Series) +20%
300 нит
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1702 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
A5 (AMD 5000 Series)
10.8 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +21%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против HP Omen 15 (2021 Intel)
2. Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против G5 (2021)
3. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Alienware m15 R4
4. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против G5 15 5510
5. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против G15 5510
6. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против G5 15 5505 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры