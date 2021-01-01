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Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против Dell Inspiron 16 Plus 7610

68 из 100
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
VS
68 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12231 vs 9315 баллов
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.01 и 2.2 кг)
  • Комплектуется на 37.1 Вт*ч большей батареей (86 и 48.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
A5 (AMD 5000 Series)
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 2.2 кг 2.01 кг
Ширина 361 мм 355.2 мм
Высота 258 мм 247.5 мм
Толщина 29 мм 16.8-18.9 мм
Площадь 931 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~84.4%
Боковые рамки 7.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 55 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1101:2 1000:1
Цветовой охват sRGB 94.7% 100%
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 68.3% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.3 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
A5 (AMD 5000 Series) +68%
10.8 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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