Gigabyte A5 (AMD 5000 Series) против Eluktronics MECH 15 G3
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)
- Комплектуется на 45.1 Вт*ч большей батареей (94 и 48.9 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 34-47% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|2.1 кг
|Размеры
|361 x 258 x 29 мм
|359.6 x 254.7 x 23.8 мм
|Площадь
|931 см2
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.1%
|~73.3%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|55 дБ
|52.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1101:2
|-
|Цветовой охват sRGB
|94.7%
|100%
|Охват Adobe RGB
|65.2%
|77%
|Охват DCI-P3
|68.3%
|-
|Время отклика
|3 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|690 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1510
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
7831
7509
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
1449
Cinebench R23 (многоядерный)
13069
12389
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1725 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|86 дБ
|89 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|2 мм
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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