Главная > Сравнение ноутбуков > A7 (AMD 5000 Series) или Prometheus XVI (2021) – что лучше выбрать?

Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) против Eluktronics Prometheus XVI (2021)

67 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
VS
74 из 100
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Eluktronics Prometheus XVI (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) и Eluktronics Prometheus XVI (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Комплектуется на 15.4 Вт*ч большей батареей (64.3 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
A7 (AMD 5000 Series)
vs
Prometheus XVI (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.54 кг
Размеры 396 x 262 x 32.4 мм 359.9 x 285.7 x 27.1 мм
Площадь 1038 см2 1028 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~72.2%
Боковые рамки 6.5 мм 7.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 59 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1121:1 -
Цветовой охват sRGB 90.9% 94%
Охват Adobe RGB 63.2% 74%
Охват DCI-P3 61.5% 74%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
A7 (AMD 5000 Series)
300 нит
Prometheus XVI (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 692 грамма 891 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 900 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1425 МГц 1802 МГц
FLOPS 11.1 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
A7 (AMD 5000 Series)
11.1 терафлопс
Prometheus XVI (2021) +24%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 17 (2021) или Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
2. ASUS TUF Gaming A17 FA706 или Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
3. Gigabyte G7 (2021) или A7 (AMD 5000 Series)
4. Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) или A7 (AMD 5000 Series)
5. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) или Eluktronics Prometheus XVI (2021)
6. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) или Eluktronics Prometheus XVI (2021)
7. HP Omen 16 (2021 AMD) или Eluktronics Prometheus XVI (2021)
8. HP Omen 16 (2021 Intel) или Eluktronics Prometheus XVI (2021)
9. Eluktronics MECH 15 G3 или Prometheus XVI (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Eluktronics Prometheus XVI (2021) и Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры