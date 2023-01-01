Gigabyte Aero 14 OLED (2023) против Asus ROG Strix SCAR 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
- Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.49 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 935 см2)
- Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 90 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 139-190% больше FPS в играх
- На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32018 vs 12769 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 600 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.49 кг
|2.5 кг
|Размеры
|311 x 220.8 x 17 мм
|354 x 264 x 22.6 мм
|Площадь
|687 см2
|935 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|4.7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Mini LED
|Частота обновления
|90 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|16
|32
|L3-кэш
|18 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1560
ROG Strix SCAR 16 +36%
2125
Geekbench 5 (многоядерный)
9830
ROG Strix SCAR 16 +114%
21059
Cinebench R23 (одноядерный)
1608
ROG Strix SCAR 16 +36%
2180
Cinebench R23 (многоядерный)
12769
ROG Strix SCAR 16 +151%
32018
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|7 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|2 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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