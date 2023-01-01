Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13980HX Графика GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023) Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.49 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.49 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 935 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 935 см ) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 139-190% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 139-190% больше FPS в играх На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32018 vs 12769 баллов

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32018 vs 12769 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 83% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 600 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 2.5 кг Размеры 311 x 220.8 x 17 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 687 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.4% Боковые рамки 4.8 мм 4.7 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 90 Гц 240 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Aero 14 OLED (2023) 600 нит ROG Strix SCAR 16 +83% 1100 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 45 Вт 175 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 80 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Aero 14 OLED (2023) 7 терафлопс ROG Strix SCAR 16 +253% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.