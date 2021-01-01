Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
- На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 2145 баллов
- Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (99 и 59 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2 кг
|2.5 кг
|Ширина
|356 мм
|363.4 мм
|Высота
|250 мм
|255 мм
|Толщина
|19.9 мм
|22.9 мм
|Площадь
|890 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.4%
|~72.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|99%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
8971
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
4866
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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