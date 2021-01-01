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Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Acer Swift 3 SF316-51

75 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Acer Swift 3 SF316-51
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 5397 баллов
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 106% более четкий дисплей – 282 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 2 кг 1.7 кг
Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 890 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~82.3%
Боковые рамки 5.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 60 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 11000:1 1842:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB 99.5% 68.5%
Охват DCI-P3 99.9% 66.6%
Время отклика 2 мс 26 мс
Максимальная яркость
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +40%
420 нит
Swift 3 SF316-51
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 720 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1305 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +794%
12.6 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC255 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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