Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх

На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 5397 баллов

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 106% более четкий дисплей – 282 против 137 точек на дюйм (PPI)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 40% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.7 кг Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 890 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~82.3% Боковые рамки 5.3 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 60 дБ 39 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 11000:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB 99.5% 68.5% Охват DCI-P3 99.9% 66.6% Время отклика 2 мс 26 мс Максимальная яркость Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +40% 420 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 720 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1305 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1100 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +794% 12.6 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC255 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.