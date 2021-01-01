Главная > Сравнение ноутбуков > Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
VS
63 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 212-289% больше FPS в играх
  • На 144% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 1992 баллов
  • Комплектуется на 40.8 Вт*ч большей батареей (99 и 58.2 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (646 и 890 см2)
  • На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 2 кг 1.4 кг
Ширина 356 мм 304.1 мм
Высота 250 мм 212.4 мм
Толщина 19.9 мм 15.6 мм
Площадь 890 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~79.4%
Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99% 88.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 10 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1305 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1278 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +385%
12.6 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
2. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) vs Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
3. Razer Blade 15 Base Edition (2021) vs Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
4. Apple MacBook Pro 16 (2019) vs Pro 13 (M1, 2020)
5. Dell XPS 13 9305 vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
8. Apple MacBook Pro 13 (2019) vs Pro 13 (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях