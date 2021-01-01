Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 11431 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 890 см 2 )

) На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.6 кг Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 890 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~84.6% Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 60 дБ 49.5 дБ

Дисплей 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 11000:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.3% Охват Adobe RGB 99.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс 49 мс Максимальная яркость Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) 420 нит MacBook Pro 14 (2021) +19% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 720 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 105 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1305 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1296 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +142% 12.6 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC255 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 75 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.