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Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

74 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 11431 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 890 см2)
  • На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 2 кг 1.6 кг
Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 890 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~84.6%
Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 60 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 11000:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Охват Adobe RGB 99.5% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 2 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 720 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1305 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1296 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +142%
12.6 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC255 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 75 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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