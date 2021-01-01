Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Видеокарта показывает в среднем на 238-325% больше FPS в играх

На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 5248 баллов

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 43% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 420 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.65 кг Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 890 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~79.3% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 60 дБ 48.3 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 11000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB 99.5% 95.8% Охват DCI-P3 99.9% 99.9% Время отклика 2 мс 3 мс Максимальная яркость Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) 420 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +43% 600 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 230 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 720 граммов 446 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 105 Вт - Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1305 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1155 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +433% 12.6 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC255 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.3 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.