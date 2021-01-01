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Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

74 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
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Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-260% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 4832 баллов
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 16% более четкий дисплей – 282 против 243 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (660 и 890 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 2 кг 1.4 кг
Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 311.2 x 212.2 x 16.9 мм
Площадь 890 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~86.1%
Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 60 дБ 38 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 11000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99.5% -
Охват DCI-P3 99.9% 100%
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 230 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 720 граммов 407 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1305 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +346%
12.6 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC255 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75 дБ 76.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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