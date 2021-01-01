Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Видеокарта показывает в среднем на 190-260% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 4832 баллов

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Имеет на 16% более четкий дисплей – 282 против 243 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (660 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.4 кг Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 311.2 x 212.2 x 16.9 мм Площадь 890 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~86.1% Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм Цвета Черный Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 60 дБ 38 дБ

Дисплей 3840 x 2160 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 11000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.5% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +5% 420 нит ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 230 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 720 граммов 407 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce MX450 2GB TGP 105 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1305 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 930-1575 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +346% 12.6 терафлопс ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC255 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75 дБ 76.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.