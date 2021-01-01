Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Dell Precision 3561
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Видеокарта показывает в среднем на 1451-1979% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (99 и 64 Вт*ч)
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 9497 баллов
- Имеет на 182% более четкий дисплей – 282 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 91% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Precision 3561
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.79 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.79 кг
|Ширина
|356 мм
|357.8 мм
|Высота
|250 мм
|233.3 мм
|Толщина
|19.9 мм
|22.6-24 мм
|Площадь
|890 см2
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.4%
|~80.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|99%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1548
1477
Geekbench 5 (многоядерный)
8419
6583
Cinebench R23 (одноядерный)
Precision 3561 +16%
1740
Cinebench R23 (многоядерный)
12252
9497
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|0.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
0.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Размер
|-
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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