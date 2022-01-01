Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Dell XPS 15 9520 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
- Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
- Имеет на 94% более четкий дисплей – 282 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 12252 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (792 и 890 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.84 кг
|Размеры
|356 x 250 x 19.9 мм
|344.4 x 230.1 x 18.5 мм
|Площадь
|890 см2
|792 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.4%
|~89%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|60 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|11000:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|99.5%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|2 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|720 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9520 (2022) +11%
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9520 (2022) +32%
10657
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9520 (2022) +14%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9520 (2022) +20%
14751
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Производительность GPU
12.6 терафлопс
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC255
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|75 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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