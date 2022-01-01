Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 99 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Имеет на 94% более четкий дисплей – 282 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 12252 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (792 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.84 кг Размеры 356 x 250 x 19.9 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 890 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~89% Боковые рамки 5.3 мм 4.2 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 60 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 11000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс 35 мс Максимальная яркость Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) 420 нит XPS 15 9520 (2022) +19% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 720 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 105 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1305 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1223 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +151% 12.6 терафлопс XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC255 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 75 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.