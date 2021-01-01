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Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) против Dell XPS 17 9700

77 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
VS
63 из 100
Dell XPS 17 9700
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Dell XPS 17 9700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) и Dell XPS 17 9700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 173-236% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2 и 2.51 кг)
  • На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 4863 баллов
  • Имеет на 112% более четкий дисплей – 282 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
vs
XPS 17 9700

Корпус

Вес 2 кг 2.51 кг
Ширина 356 мм 375 мм
Высота 250 мм 248 мм
Толщина 19.9 мм 20 мм
Площадь 890 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~90.1%
Боковые рамки 5.3 мм 4.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1686:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99% 90.4%
Охват DCI-P3 100% 94%
Время отклика - 41 мс
Максимальная яркость
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
420 нит
XPS 17 9700 +19%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства - 447 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1305 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1485 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +314%
12.6 терафлопс
XPS 17 9700
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 82.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 4x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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