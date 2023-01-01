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Gigabyte Aero 16 OLED (2023) против Acer Aspire 5 (A515-57)

72 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
VS
44 из 100
Acer Aspire 5 (A515-57)
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Acer Aspire 5 (A515-57)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics (64 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Acer Aspire 5 (A515-57) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 522-712% больше FPS в играх
  • На 218% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 5386 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (88 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.77 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16 OLED (2023)
vs
Aspire 5 (A515-57)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.77 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 903 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~77.8%
Боковые рамки 4.7 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1316:1
Цветовой охват sRGB 100% 65%
Охват Adobe RGB - 44.8%
Охват DCI-P3 100% 43.3%
Время отклика 1 мс 28 мс
Максимальная яркость
Aero 16 OLED (2023) +140%
600 нит
Aspire 5 (A515-57)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 317 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 15 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 512
Блоки текстурирования (TMUs) 96 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
Aero 16 OLED (2023) +949%
15 терафлопс
Aspire 5 (A515-57)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 72 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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