Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64 EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Видеокарта показывает в среднем на 522-712% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 522-712% больше FPS в играх На 218% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 5386 баллов

На 218% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 5386 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (88 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (88 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит

На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 330 граммов меньше (1.77 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.77 кг Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 903 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~77.8% Боковые рамки 4.7 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1316:1 Цветовой охват sRGB 100% 65% Охват Adobe RGB - 44.8% Охват DCI-P3 100% 43.3% Время отклика 1 мс 28 мс Максимальная яркость Aero 16 OLED (2023) +140% 600 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 88 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 317 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 105 Вт 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 15 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 512 Блоки текстурирования (TMUs) 96 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Aero 16 OLED (2023) +949% 15 терафлопс Aspire 5 (A515-57) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 72 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.