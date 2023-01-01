Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.1 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.1 и 2.5 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32018 vs 16283 баллов

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32018 vs 16283 баллов Видеокарта показывает в среднем на 36-49% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 36-49% больше FPS в играх На 83% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 600 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.5 кг Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 903 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~79.4% Боковые рамки 4.7 мм 4.7 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 55.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 12999:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.4% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 2 мс 3 мс Максимальная яркость Aero 16 OLED (2023) 600 нит ROG Strix SCAR 16 +83% 1100 нит

Батарея Ёмкость 88 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 705 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 105 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 15 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 96 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Aero 16 OLED (2023) 15 терафлопс ROG Strix SCAR 16 +65% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81.6 дБ - Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.