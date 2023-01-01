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Gigabyte Aero 16 OLED (2023) против Asus ROG Zephyrus M16 (2023)

72 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
VS
75 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
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Экран 3840 x 2400
Процессор
Intel Core i9 13900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Asus ROG Zephyrus M16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16 OLED (2023)
vs
ROG Zephyrus M16 (2023)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.3 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 355 x 246 x 21.1-22.9 мм
Площадь 903 см2 873 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~85%
Боковые рамки 4.7 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU - 1395 МГц
FLOPS 15 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 96 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Aero 16 OLED (2023)
15 терафлопс
ROG Zephyrus M16 (2023) +31%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W 6x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 1 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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