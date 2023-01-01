Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 87-119% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 87-119% больше FPS в играх На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 9776 баллов

На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17127 vs 9776 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (88 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (88 и 63 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.65 кг Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 903 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~79.3% Боковые рамки 4.7 мм 7.2 мм Цвета Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Aero 16 OLED (2023) 600 нит Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 600 нит

Батарея Ёмкость 88 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Справа Мощность зарядки 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 450 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 105 Вт 35-50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 15 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Aero 16 OLED (2023) +159% 15 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.