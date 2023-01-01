Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 7700S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (903 и 1035 см2) Причины выбрать Framework Laptop 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 16380 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.1 кг Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм Площадь 903 см2 1035 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~71.7% Боковые рамки 4.7 мм 6 мм Цвета Серебристый Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 12999:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.4% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс 9 мс Максимальная яркость Aero 16 OLED (2023) +20% 600 нит Laptop 16 500 нит

Батарея Ёмкость 88 Вт*ч 85 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади - Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 705 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 7700S 8GB TGP 105 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 1500 МГц Boost частота GPU - 2500 МГц FLOPS 15 терафлопс 20.4 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~18 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Aero 16 OLED (2023) 15 терафлопс Laptop 16 +36% 20.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1318 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.6 дБ - Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см 12.2 x 7.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.