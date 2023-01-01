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Gigabyte Aero 16 OLED (2023) против Framework Laptop 16

75 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
VS
75 из 100
Framework Laptop 16
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Framework Laptop 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Radeon RX 7700S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Framework Laptop 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (903 и 1035 см2)
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 16380 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16 OLED (2023)
vs
Laptop 16

Корпус

Вес 2.1 кг 2.1 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
Площадь 903 см2 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~71.7%
Боковые рамки 4.7 мм 6 мм
Цвета Серебристый Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 12999:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96.4% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 2 мс 9 мс
Максимальная яркость
Aero 16 OLED (2023) +20%
600 нит
Laptop 16
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади -
Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 705 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 780M
Техпроцесс 10 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Aero 16 OLED (2023)
13332
Laptop 16 +7%
14222
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Aero 16 OLED (2023)
16380
Laptop 16 +8%
17720
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2500 МГц
FLOPS 15 терафлопс 20.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~18 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Aero 16 OLED (2023)
15 терафлопс
Laptop 16 +36%
20.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1318
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см 12.2 x 7.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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