Главная > Сравнение ноутбуков > Aero 16 OLED (2023) или Aero 16 – что лучше выбрать?

Gigabyte Aero 16 OLED (2023) против Aero 16

72 из 100
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
VS
75 из 100
Gigabyte Aero 16
Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Gigabyte Aero 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 OLED (2023) и Aero 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (99 и 88 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16 OLED (2023)
vs
Aero 16

Корпус

Вес 2.1 кг 2.3 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм 356 x 248.5 x 22.4 мм
Площадь 903 см2 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~83.9%
Боковые рамки 4.7 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость
Aero 16 OLED (2023)
600 нит
Aero 16
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Справа
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Aero 16 OLED (2023) +2%
12710
Aero 16
12436
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Aero 16 OLED (2023) +5%
17127
Aero 16
16243
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 15 терафлопс 16 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 96 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Aero 16 OLED (2023)
15 терафлопс
Aero 16 +7%
16 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 12.1 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
2. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
3. Apple MacBook Pro 16 (2023) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
4. Asus ROG Zephyrus M16 (2023) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
5. Gigabyte Aero 14 OLED (2023) против Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
6. MSI Raider GE66 (2022) против Gigabyte Aero 16
7. Gigabyte Aorus 17 (2022) против Gigabyte Aero 16
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aero 16 и Aero 16 OLED (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры