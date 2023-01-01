Главная > Сравнение ноутбуков > Aero 16 или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Gigabyte Aero 16 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

75 из 100
Gigabyte Aero 16
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Gigabyte Aero 16
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 238-325% больше FPS в играх
  • На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99 и 52.6 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.24 и 2.3 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (654 и 885 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.24 кг
Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 885 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82%
Боковые рамки 5.7 мм 5.6 мм
Цвета Белый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 100% 98.4%
Время отклика 1 мс 29 мс
Максимальная яркость
Aero 16
н/д
MacBook Air (M2, 2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 726 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Aero 16 +104%
16243
MacBook Air (M2, 2022)
7954
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 16 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 176 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Aero 16 +433%
16 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 1 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Raider GE66 (2022) vs Aero 16
2. Aorus 17 (2022) vs Aero 16
3. MacBook Pro 14 (2021) vs MacBook Air (M2, 2022)
4. XPS 15 9520 (2022) vs MacBook Air (M2, 2022)
5. Surface Pro 8 vs MacBook Air (M2, 2022)
6. Zenbook 14 OLED (UX3402) vs MacBook Air (M2, 2022)
7. Galaxy Book 2 Pro (13.3") vs MacBook Air (M2, 2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Gigabyte Aero 16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры