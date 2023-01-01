Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Apple M2 Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 238-325% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 238-325% больше FPS в играх На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 7954 баллов

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 7954 баллов Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99 и 52.6 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.24 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.24 и 2.3 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (654 и 885 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (654 и 885 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.24 кг Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 885 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82% Боковые рамки 5.7 мм 5.6 мм Цвета Белый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 1 мс 29 мс Максимальная яркость Aero 16 н/д MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 726 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 16 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Aero 16 +433% 16 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ 82.7 дБ Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.