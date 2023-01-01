Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99 и 70 Вт*ч) На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 14161 баллов

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 14161 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 885 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 885 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.6 кг Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 885 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~84.6% Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм Цвета Белый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Aero 16 н/д MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 726 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 105 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 16 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 176 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 76 Производительность GPU Aero 16 +135% 16 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ - Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.