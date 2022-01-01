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Gigabyte Aero 16 против Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition

77 из 100
Gigabyte Aero 16
VS
65 из 100
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
Gigabyte Aero 16
Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
  • Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (2.3 и 3.3 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (99 и 64 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16478 vs 14518 баллов
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (885 и 1187 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16
vs
Alienware m17 R5 Ryzen Edition

Корпус

Вес 2.3 кг 3.3 кг
Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 397.3 x 298.7 x 26.7 мм
Площадь 885 см2 1187 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~69.5%
Боковые рамки 5.7 мм 7.2 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 726 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 16 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 176 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Aero 16 +84%
16 терафлопс
Alienware m17 R5 Ryzen Edition
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 4.0
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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