Главная > Сравнение ноутбуков > Aero 16 или Alienware x17 R2 – что лучше выбрать?

Gigabyte Aero 16 против Dell Alienware x17 R2

77 из 100
Gigabyte Aero 16
VS
71 из 100
Dell Alienware x17 R2
Gigabyte Aero 16
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 16 и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (2.3 и 3.02 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (885 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 16
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.3 кг 3.02 кг
Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 885 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~69%
Боковые рамки 5.7 мм 8.1 мм
Цвета Белый Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость
Aero 16
н/д
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 726 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Aero 16
1750
Alienware x17 R2 +3%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
Aero 16
12073
Alienware x17 R2 +6%
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
Aero 16
1771
Alienware x17 R2 +4%
1841
Cinebench R23 (многоядерный)
Aero 16
16478
Alienware x17 R2 +3%
17009

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 16 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 176 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Aero 16 +16%
16 терафлопс
Alienware x17 R2
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 против Gigabyte Aero 16
2. Dell XPS 17 9710 (2021) против Gigabyte Aero 16
3. HP Omen 16 (2021 AMD) против Gigabyte Aero 16
4. MSI Stealth GS66 (2022) против Gigabyte Aero 16
5. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Gigabyte Aero 16
6. Dell Alienware x17 R1 против Dell Alienware x17 R2
7. MSI Raider GE76 (2022) против Dell Alienware x17 R2
8. MSI Crosshair 17 против Dell Alienware x17 R2
9. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition против Dell Alienware x17 R2

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x17 R2 и Gigabyte Aero 16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры