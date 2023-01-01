Gigabyte Aero 16 против Dell XPS 13 Plus 9320
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
77
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
82
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
78
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
88
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
63
Оценка NanoReview
75
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
- Видеокарта показывает в среднем на 569-776% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 8730 баллов
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (99 и 55 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.17 и 2.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (588 и 885 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.17 кг
|Размеры
|356 x 248.5 x 22.4 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|885 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~88.6%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|52 дБ
|45.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|940:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|71%
|Охват DCI-P3
|100%
|69%
|Время отклика
|1 мс
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|-
|2:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|726 граммов
|254 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aero 16 +19%
1759
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
Aero 16 +66%
12436
7486
Cinebench R23 (одноядерный)
Aero 16 +26%
1780
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
Aero 16 +86%
16243
8730
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|16 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|256 бит
|-
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|85 дБ
|79 дБ
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|12.1 x 7.6 см
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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