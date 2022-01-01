Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 99 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17884 vs 9759 баллов

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.21 кг Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 374.4 x 248 x 19 мм Площадь 885 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~90.3% Боковые рамки 5.7 мм 4.1 мм Цвета Белый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1650:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Aero 16 н/д XPS 17 9710 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 105 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 16 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Aero 16 +161% 16 терафлопс XPS 17 9710 (2021) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78.3 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.0 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.