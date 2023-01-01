Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 71-97% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 71-97% больше FPS в играх Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 11732 баллов

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 11732 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.49 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.49 и 2.3 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (687 и 885 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (687 и 885 см ) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.49 кг Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм 311 x 220.8 x 17 мм Площадь 885 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~82.8% Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм Цвета Белый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED OLED Частота обновления 165 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Aero 16 н/д Aero 14 OLED (2023) 600 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 726 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 105 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 16 терафлопс 7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 96 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Aero 16 +129% 16 терафлопс Aero 14 OLED (2023) 7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.