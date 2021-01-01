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Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

75 из 100
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
VS
75 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 255 против 170 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13618 vs 12180 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.5 кг 3 кг
Ширина 396 мм 395 мм
Высота 270 мм 282 мм
Толщина 21.5 мм 23.4 мм
Площадь 1069 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~74.1%
Боковые рамки 6.5 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 59 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1479:1 -
Цветовой охват sRGB 99% -
Охват Adobe RGB 99% -
Охват DCI-P3 86.8% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 726 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 930 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 2581 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
14.4 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition +14%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 88 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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