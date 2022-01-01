Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Батарея 99 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (99 и 64 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1069 и 1187 см2) Причины выбрать Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14518 vs 12476 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 3.3 кг Размеры 396 x 270 x 21.5 мм 397.3 x 298.7 x 26.7 мм Площадь 1069 см2 1187 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~69.5% Боковые рамки 6.5 мм 7.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 59 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1479:1 - Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват Adobe RGB 99% - Охват DCI-P3 86.8% - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +67% 500 нит Alienware m17 R5 Ryzen Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 726 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB TGP 105 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1695 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 160 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +66% 14.4 терафлопс Alienware m17 R5 Ryzen Edition 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 88 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 4.0 USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.6 мм 1.8 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.